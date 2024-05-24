Білорусь відкриє другий фронт проти України? Нардеп зробив тривожну заяву, в РНБО та ДПСУ відповіли

Лукашенко приймає Путіна та його посібників

У п’ятницю, 24 травня, у Білорусь прибув український експрезидент-втікач Віктор Янукович, а до того прилетів російський диктатор Володимир Путін. Депутат Верховної Ради Євген Шевченко вважає, що ці візити можуть свідчити про відкриття другого фронту.

Нардеп зазначив, що у Мінськ окрім Путіна приїхав новий міністр оборони Андрій Білоусов та міністр іноземних справ Сергій Лавров. Про це Шевченко написав у Telegram-каналі.

"Не хочу нагнітати обстановку. Але не виключаю відкриття російсько-білоруського другого фронту. І річ не в Януковичі. Разом із Путіним до Мінська приїхали всі. Просто всі. Новий міністр їхньої оборони і сам Лавров. Це погано. Дуже погано", — написав Шевченко.

На заяву нардепа вже відповіли у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (ЦПД РНБО). Керівник цього органу Андрій Коваленко повідомив, що за ситуацією у Білорусі стежать.

"Максимально уважно стежимо за білорусами. Росії вигідно щось нагнітати на цьому фланзі фронту. Наразі можливі лише інформаційні випади. Що буде далі і що зробить Росія — відстежимо", — написав Коваленко.

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) розповіли у коментарі "Телеграфу" актуальну ситуацію на кордоні з Республікою Білорусь. Наразі змін немає.

"Обстановка на кордоні з РБ без змін", — відповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нардеп Шевченко літав у Білорусь до початку повномасштабного вторгнення. Він проводив перемовини з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, вдень 24 травня літак Януковича приземлився у Гомелі. Раніше стало відомо про візит Путіна у Білорусь. Проте можливу зустріч з Януковичем жодна зі сторін не оголошувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв про раптовий візит Путіна у Мінськ. Цю поїздку не анонсували. Можливо, вона пов’язана з навчаннями, які вже проводяться у Росії та до яких мала намір приєднатись Білорусь.