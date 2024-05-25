"Метод кнута и пряника для Запада": российский социолог Эйдман о поведении Путина

Путин понимает, что сейчас не достигнет никакого прорыва в войне, отметил он

Российский диктатор Владимир Путин 23 мая вечером внезапно прибыл с визитом в Беларусь. Вероятно, российско-белорусская встреча проходит в рамках очередного витка шантажа России против Запада. В частности, речь идет о провокациях с ядерными учениями и территориальными угрозами в Балтийском регионе.

Подробно о том, чего ждать от визита Путина в Беларусь читайте в статье "Телеграфа": Что задумали Путин и Лукашенко, и при чем здесь Янукович

"С одной стороны, Кремль посылает через Запад, то же самое Reuters (публикация о том, что Путин якобы готов остановить войну против Украины. — Ред.), сигналы о том, что они готовы заморозить войну, а с другой — занимается шантажом. То есть метод кнута и пряника пытается для Запада представить», — объяснил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

Он добавил, что Путин понимает, что он сейчас не достигнет никакого прорыва в войне, несмотря на все свои попытки. Вероятно, он с одной стороны попытается запугать Запад, чтобы тот боялся помогать Украине, а с другой, возможно, попытается получить какую-то передышку, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим военным действиям.

"Или просто попытается таким образом заставить Запад меньше помогать Украине, чтобы склонить ее к этому якобы перемирию, которое действительно абсолютно мифическое и не может состояться. Это все политические игры в рамках ядерного и другого военного шантажа, которым занимается Путин по отношению к Западу", – подчеркнул Игорь Эйдман.

Как рассказывал "Телеграф", Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Беларуси заявили, что украинский президент Владимир Зеленский якобы нелегитимен и обсуждать с ним окончание войны нет смысла. Вместе с тем кремлевский диктатор заговорил о переговорах с Украиной.