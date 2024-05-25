Є кілька нюансів: хто може отримати повістку поштою з кінця травня

Повістки можуть надсилати на адресу зареєстрованого місця проживання

З 18 травня в Україні набув чинності закон про посилення мобілізації. За яким військовозобов'язаним можуть надсилати повістки звичайною поштою.

Про це йдеться у постанові Кабміну №560. Зазначається, що чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів зобов'язані оновити свої дані для військового обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Тобто потрібно уточнити актуальну адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти.

Після цього всі військовозобов'язані будуть змушені оновлювати свої дані протягом 60 днів після кожного указу президента про мобілізацію, який видається кожні три місяці. Якщо вони цього не зроблять, повістки надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання.

Чи можна відмовитися від повістки, надісланою поштою

У Кабміні є прописана процедура відмови від отримання повістки. У такому разі складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

Документ подається керівнику районного чи міського ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доправляє чоловіка до ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно зі змінами, підпис під повісткою не вимагатиметься, при цьому чоловік буде вважатися повідомленим.

Раніше "Телеграф" писав про те, як і хто може отримати бронь від військової служби.