Есть несколько нюансов: кто может получить повестку по почте с конца мая

Повестки могут отправлять по адресу зарегистрированного места жительства

С 18 мая в Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно которому военнообязанному могут высылать повестки обычной почтой.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №560. Отмечается, что мужчины 18-60 лет в течение 60 дней обязаны обновить свои данные для военного учета в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

То есть, нужно уточнить актуальный адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты.

После этого все военнообязанные будут вынуждены обновлять свои данные в течение 60 дней после каждого указа президента о мобилизации, который издается каждые три месяца. Если они этого не сделать, повестки будут отправлять по адресу зарегистрированного места жительства.

Можно ли отказаться от повестки, отправленной по почте

В Кабмине есть прописанная процедура отказа от получения повестки. В таком случае составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения.

Документ представляется руководителю районного или городского ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставляет мужчину в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно изменениям, подпись под повесткой не потребуется, при этом мужчина будет считаться уведомленным.

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