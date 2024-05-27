Цього ж не було в законі: в уряді дописали додаткову умову для відстрочки від мобілізації

Наразі на розгляд прем’єр-міністра Дениса Шмигаля направили відповідне звернення

Кабмін додав додаткову умову для отримання відстрочки, якого не було в законі про мобілізацію. А саме у переліку необхідних документів з'явився "висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи)".

Про це пише нардеп Ігор Фріс від партії "Слуга народу. За його словами, для І групи все залишилося у редакції закону.

Тобто, у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю".

"В додатку 5 Постанови КМ України 560, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка "Документи, що підтверджують право на відстрочку". Навпроти п. 13, у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне: "та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)". Але в п.13 ст.23 закону України про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 груп, взагалі не йдеться. Більше того, КМУ, без жодних для цього законних підстав, на свій власний розсуд, вимогу щодо постійного догляду чомусь прописав виключно тільки для осіб з інвалідністю 2 групи, а для 1 групи залишив все в редакції самого закону. Хоча вимоги п.13 ст.23 в законі прописані нероздільно однаково для осіб з інвалідністю 1 і 2 груп", — йдеться у повідомленні.

"Про що це говорить? Як на мене, про неправомірне тлумачення закону на свій розсуд. Може завтра інші органи виконавчої влади на свій розсуд трактуватимуть закони і виносити накази та розпорядження ґрунтуючись не на законі, а на власному світосприйнятті?" — пише Фріс.

Наразі на розгляд прем’єр-міністра Дениса Шмигаля направили відповідне звернення стосовно приведення постанови КМУ №560 у відповідність до закону про мобілізацію.

Нардеп Макс Бужанський у коментарях пише, що також направив звернення.

"Хоча по-доброму, треба відправляти слідчих, чисте перевищення повноважень, такого ще не бачив", — зазначив він.

Нагадаємо, для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". "Телеграф" розповів, що це за додоток і як він працюватиме.