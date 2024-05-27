Этого же не было в законе: в правительстве было дописано дополнительное условие для отсрочки от мобилизации

На рассмотрение премьер-министра Дениса Шмыгаля направили соответствующее обращение

Кабмин добавил дополнительное условие для получения отсрочки, которой не было в законе о мобилизации. А именно в перечне необходимых документов появился "вывод врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы)".

Об этом пишет нардеп Игорь Фрис от партии "Слуга народа. По его словам, для I группы все осталось в редакции закона.

То есть, в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью".

"В приложении 5 Постановления КМ Украины 560, напротив каждого пункта с основаниями на отсрочку есть колонка "Документы, подтверждающие право на отсрочку". Напротив п. 13, в указанной графе, кроме всего прочего, в последнем предложении прописано следующее: "и заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы)". Но в п.13 ст.23 закона Украины о мобилизации ни одного упоминания о любом заключении ВКК о необходимости осуществления постоянного ухода за лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, вообще речь не идет. Более того, КМУ, без всяких для этого законных оснований, по своему усмотрению, требование о постоянном уходе почему-то прописал исключительно только для лиц с инвалидностью 2 группы, а для 1 группы оставил все в редакции самого закона. Хотя требования п.13 ст.23 в законе прописаны нераздельно в равной степени для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп", — говорится в сообщении.

"О чем это говорит? По-моему, о неправомерном толковании закона по своему усмотрению. Может завтра другие органы исполнительной власти по своему усмотрению будут трактовать законы и выносить приказы и распоряжения основываясь не на законе, а на собственном мировосприятии?" – пишет Фрис.

На рассмотрение премьер-министра Дениса Шмыгаля направили соответствующее обращение о приведении постановления КМУ №560 в соответствие с законом о мобилизации.

Нардеп Макс Бужанский в комментариях пишет, что также направил обращение.

"Хотя по-хорошему, нужно отправлять следователей, чистое превышение полномочий, такого еще не видел", — отметил он.

Напомним, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". Телеграф рассказал, что это за приложение и как он будет работать.