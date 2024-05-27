"Рецепты развала РФ есть": полковник рассказал, чем Путин объединяет россиян

Есть две темы, которые обыгрывают в Кремля для сплочения нации

В Кремле не перестают рассказывать россиянам, что их страну хотят развалить и захватить. Поэтому нужно "объединиться перед лицом опасности".

Раскол России – главная тема, объединяющая российский народ. Именно она играет важную роль в войне РФ против Украины, которую ведет кремлевский диктатор Владимир Путин, считает полковник Евгений Сасько. Об этом он рассказал "Телеграфу" в интервью "Чистку генералов в России можно использовать в своих целях – полковник Евгений Сасько".

В этом плане, говорит полковник, Владимир Путин просто копирует подходы Гитлера перед Второй мировой войне.

Напомним, что последние годы подконтрольные власти российские СМИ писали, что во главе различных стран и субъектов стоят нацисты. Их политика насквозь пропитана нацистской идеологией. Украина среди таких стран стоит в первых рядах. А вот Россия — это страна – герой, которая сражается с нацизмом еще со времен Второй мировой войны. Поэтому кремлевский диктатор, создав антигероя в лице нашей страны, не устает призывать свой народ к борьбе.

Еще один объединяющий фактор для российского населения — тотальная нищета, рассказал он. "Россия – огромная страна, 146 миллионов населения. Но у большинства там заскорузлое мышление.", — отметил полковник. И пояснил, что благодаря этому манипуляции с историей и бедность позволяют путинскому режиму достаточно легко отправлять россиян на войну.

Однако, по словам Сасько, рецепт развала России все же есть. Он отметил, что не хотелось бы раскрывать его публично. Поскольку враг внимательно отслеживает украинское информационное поле.

"Не будем давать ему (врагу – ред,) подсказки. Если вспомнить Збигнева Бжезинского, то он говорил о создании огненного круга вокруг России. И это задача для гибридного противостояния с нашим соседом.", — добавил собеседник издания.

Ранее "Телеграф" писал, когда закончится война и что будет с Путиным. Об этом изданию рассказал боец батальона "Сибирь".