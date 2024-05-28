В Україні піднімуть ціни на електроенергію: хто платитиме більше, названо тариф

Питання ще перебуває на стадії вирішення

До кінця останнього тижня травня можуть ухвалити рішення про підвищення тарифу на електроенергію. При цьому частини споживачів ціни залишаться незмінними.

Про це в ефірі Новини.Live сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. За його словами, для тих, хто споживає більше ніж 100 кВт, тариф буде приблизно 4,80 грн. А для тих, хто менше, сума залишиться незмінною.

"Потрібно ще подивитися, що вирішувати. Чи вирішать вони враховувати, наприклад, що люди платитимуть за 100 кВт за старим тарифом, а плюс уже новий тариф буде. Вони будуть платити за новим тарифом те, що перевищує 100 кВт, або взагалі повністю всю ціну платитимуть, починаючи з 0 кВт, якщо перевищать даний ліміт 100 кВт", — пояснив Омельченко.

Він також наголосив, що наразі це питання ще не вирішене. Його зараз розглядають і вже невдовзі мають дійти спільного висновку, яким робитиме тариф.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Нагорняк у бліцінтерв'ю "Телеграфу" сказав, що тарифи на електроенергію, найімовірніше, зростуть уже у червні. Він наголосив, що це питання активно обговорюють у Кабміні.