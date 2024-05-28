В Украине поднимут цены на электроэнергию: кто будет платить больше, назван тариф

Вопрос еще находится на стадии решения

К концу последней недели мая могут принять решение о поднятии тарифа на электроэнергию. При этом для части потребителей цены останутся неизменными.

Об этом в эфире Новини.Live сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его словам, для тех, кто потребляет больше 100 кВт, тариф будет примерно 4,80 грн. А для тех, кто меньше, — сумма останется неизменной.

"Нужно еще посмотреть, что решать. Решат ли они всчитывать, например, что люди будут платить за 100 кВт по старому тарифу, а плюс — уже новый тариф будет. Они будут платить по новому тарифу то, что превышает 100 кВт, или вообще полностью будут всю цену платить, начиная с 0 кВт, если превысят данный лимит 100 кВт", — пояснил Омельченко.

Он также подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос еще не решен. Его сейчас рассматривают и уже вскоре должны прийти к общему выводу, каким делать тариф.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Нагорняк в блиц-интервью "Телеграфу" сказал, что тарифы на электроэнергию, вероятнее всего, вырастут уже в июне. Он подчеркнул, что этот вопрос активно обсуждают в Кабмине.