Люди зможуть платити? Підвищення тарифів на світ прокоментували в Міненерго

Наразі тариф для населення становить 2,64 грн/кВт-год

Наприкінці квітня українців попередили, що тарифи на електроенергію можуть злетіти до 3,5 грн/кВт-год. У Міністерстві енергетики ще не вирішили, яким буде тариф на світло для населення із червня. Однак у відомстві запевняють, що він буде посильним.

Таку заяву зробив заступник міністра енергетики Микола Колесник. На тему зростання тарифів він висловився у вівторок, 21 травня, в ефірі єдиного телемарафону.

"До кінця місяці (травня — ред.,) діє чинний тариф. Здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", – сказав він.

Урядовець нагадав, що завдяки підвищенню тарифів на світло у 2023 році держава змогла додати 3 ГВт потужності до енергосистеми. Тоді ціну для населення підняли з 1,44-1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-ч

"Такий крок важливий, остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", — додав Колесник.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів в інтерв’ю "Телеграфу" наскільки все ж таки можуть зрости тарифи на світло вже з 1 червня.

За його словами, зараз у Кабміні тривають активні обговорення, щоб підвищити оплату до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Частка ймовірності, що рішення буде ухвалено є високою. "Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть компаніям, які не обслуговують, а саме розвитку генерації", — пояснив нардеп.

Наразі тариф для населення становить 2,64 грн/кВт-год.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розповів, як рятуватимуть енергетику після знищення Трипільської ТЕС.