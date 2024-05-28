F-16 та безпекова угода: Зеленський після Іспанії планує відвідати Бельгію

Зеленський планує відвідати бельгійську авіабазу, де українські пілоти навчаються літати на американських винищувачах

Президент України Володимир Зеленський 28 травня, після візиту в Іспанію, прибуде до Бельгії. В планах президента – зустріч із бельгійським королем Філіпом, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером.

Про це пише VRT. Зазначається, що візит до Бельгії повинен був відбутися на початку травня, але його скасували через наступ російських терористів на Харківщині.

Головними темами візиту буде підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами, надання військової підтримки Україні у війні проти російських терористів, а також літаки F-16. Зокрема Зеленський планує відвідати бельгійську авіабазу, де українські пілоти навчаються літати на американських винищувачах.

Перші багатоцільові винищувачі F-16 з’являться в Україні найближчими місяцями. Їх передасть Данія. Загалом Данія планує передати Україні 19 літаків. Наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном.

Якщо Данія вже готова передати літаки найближчим часом, Нідерланди анонсують передачу лише восени. Міністр оборони цієї країни Кайса Оллонгрен повідомила, що це станеться за планом. Нідерланди передадуть Україні 24 літаки.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що винищувачі F-16 закриють небо краще за ЗРК Patriot. Літаки більш мобільні. Вони можуть закрити небо в радіусі 400 км, тоді як Patriot – лише на 150 км. А підполковник ВПС США у відставці Джон Баум вважає, що F-16 в Україні чекає на найбільший виклик за всю історію цих бойових літаків. Для них багато загроз, зокрема велика кількість систем ППО та винищувачів у Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Чехія передала Україні тренажер F-16. Це важливе обладнання для навчання пілотів.