Українцям радять звикати до графіків: світло відключатимуть і влітку, і найближчі кілька років

В "Укренерго" пояснили, чому енергосистема країни почала залежати від погодних умов

Українців просять готуватися до того, що графіки відключення світла по всій країні продовжуватимуться не лише влітку, а й у найближчі роки. Через російські атаки енергосистема нашої країни зазнала серйозних руйнувань, наслідки від яких не так швидко виправити.

Про це заявив віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов. А в "Укренерго" пояснили, чому зараз на наявність електроенергії більшою мірою впливають погодні умови та додали, що на 28 травня ліміти не встановлені. Це означає, що світло в регіонах відключати не планують.

"Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватися, треба розуміти, що це буде. Нам потрібно буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізувати. На це потрібні кошти та час", — сказав Максим Немчинов.

Він додав, що зараз енергетики роблять все можливе, аби встигнути підготувати енергосистему до наступної зими. Через російські атаки вона втратила 8 ГВт потужностей. Виходячи з обсягів руйнувань, вимикати світло в Україні продовжать, швидше за все, навіть влітку. Протягом наступної зими також очікуються відключення.

Ще один наслідок обстрілів – подорожчання електроенергії. Підвищення тарифів необхідно, щоб за ці кошти відновити пошкоджені та зруйновані енергооб’єкти.

"Це невідворотність. Нам потрібно платити за товар стільки, скільки він коштує, щоб ці кошти прямували на ремонт, відновлення та будівництво нового покоління", — наголосив Немчинов.

В "Укренерго" додали, що зараз відключення світла, зокрема, залежать і від погодних умов. До початку повномасштабного вторгнення українські електростанції мали вдвічі більше потужностей та могли включати до роботи додаткові енергоблоки у разі збільшення споживання. З 22 березня по 8 травня 2024 року армія РФ розбила майже всі великі ТЕС в Україні, через що такої можливості більше немає.

"Деякий час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але решта працювала на межі можливостей завдяки паводку. Зараз повінь йде на спад і скоро закінчиться", — сказали в компанії.

Натомість на атомних електростанціях почалася ремонтна кампанія, щоб підготувати їх до зими. Імпорту електроенергії також недостатньо. Тому вперше в історії української енергосистеми доводиться настільки покладатися на роботу сонячних електростанцій. Ще 2022 року вони займали приблизно 5% загального обсягу генерації, а зараз відсоток значно збільшився.

Але тут є свій мінус. Річ у тому, що робота СЕС залежить від погоди: хмарності, кількості сонячних променів, що досягають поверхні землі, опадів, високої температури.

"Промені, що проходять через хмари, переломлюються і падають на панель під іншим кутом. Дощові хмари зводять генерацію сонячної панелі нанівець. Сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і при надвисоких температурах вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди включатимуть кондиціонери та вентилятори", — сказали в "Укренерго".

Через це в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими, додали в компанії та порадили українцям пристосовувати своє життя до графіків.

"На жаль, залежність української енергосистеми від погодних умов – це сувора реальність, спричинена російськими ударами по українських електростанціях. Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути", — резюмували в компанії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що графіки відключень світла в Україні зроблять справедливими для споживачів. Кабмін ухвалив відповідне рішення.