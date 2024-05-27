Доведеться потерпіти: у Кабміні сказали, коли ситуація зі світлом в Україні може покращитись

27 травня ліміти електропостачання для побутових та промислових споживачів діятимуть у період з 06:00 до 24:00

Українцям розповіли, що ситуація в енергосистемі може покращитись. Але це станеться не раніше серпня-вересня.

Таку заяву зробив радник прем’єр-міністра з енергетики Юрій Бойко в ефірі КИЇВ24.

"Коли ми говоримо про покращення ситуації в енергосистемі у серпні-вересні, то треба розуміти, що до цього часу буде завершено ремонти на тих станціях, які отримали пошкодження. З іншого боку, буде багато сонця, але воно вже не повинно бути спекотним. є температура буде як минулого тижня, коли обмеження були незначні.", — пояснив він.

При цьому чиновник зазначив, що відключення світла в Україні буде тривалим проміжком часу.

Вимкнення світла 27 травня

Сьогодні ліміти електропостачання для побутових та промислових споживачів діятимуть у період з 06:00 до 24:00. Відключення відбуватимуться у всіх регіонах України.

Водночас, об’єкти критичної інфраструктури від електропостачання не вимикатимуться.

Нагадаємо, що через атаки російської армії на об’єкти енергоструктури України по всій країні 14 травня ввели відключення світла. У деяких областях вони були екстреними, а деяких дотримувалися графіків. В енергосистемі країни не вистачало і продовжує не вистачати потужностей, щоб забезпечити споживачів електроенергією одночасно.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ДТЕК назвав годинник, коли не буде світла у Києві.