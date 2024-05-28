Больше не 2 месяца: в Украине сокращают обучение мобилизованных, говорит нардеп

Такое решение связано с несколькими факторами

Народный депутат Валентин Наливайченко заявил о том, что срок обучения мобилизованных военнослужащих, присоединившихся к Силам обороны после вступления в действие обновленного закона о мобилизации, сокращают с двух месяцев до полутора. Все якобы из-за большого наплыва мобилизованных.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая. Кроме того, по его словам, в Украине также не хватает учебных центров.

"Тех, кого мобилизовали, куда направляют? В учебные центры. Как правило, должно было быть два месяца, сейчас, насколько я знаю, сокращают уже до полутора месяцев. Это военные решают срок обучения в учебных центрах", — сказал Наливайченко.

Вместе с тем, по словам нардепа, следует принимать во внимание и "наполнение учебных центров". Это питание, снабжение, проживание и так далее. Это вопрос огромных средств из бюджета и это большая проблема, отметил Наливайченко.

"Ее (проблему — прим. ред.) за два месяца точно ни одна страна не улаживала и не уладит, и Украина здесь ничем не отличается", — отметил народный избранник.

На вопрос журналистов о том, почему мобилизованных не отправляют на обучение в европейские страны, Наливайченко отметил, что в ЕС учат только профессиональных военных, уже имеющих определенный опыт и необходимое образование.

"В Европе никогда не учили людей, которые только что мобилизованы, то есть непрофессиональных военных. Например, для того, чтобы обучить персонал по обслуживанию F-16, мобилизованных не возьмешь. Это нужно с образованием, военным опытом, знанием языков, детектор лжи надо пройти, чтобы не послать туда российского агента", — добавил нардеп.

По словам Наливайченко, уже на следующей неделе вопрос обеспечения мобилизованных в учебных центрах, будет обсуждаться с профессиональными военными. Этот вопрос необходимо решить, как можно скорее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТЦК рассказали, откуда берется мотивация у мобилизованных. Заметили, что вопрос не только в выживании.