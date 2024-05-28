"Будемо змушені відповісти": в РФ поширюють чергову байку про напад НАТО

Помітили активність розвідувальної діяльності НАТО

Російська пропагандистська машина знову видала чергову байку про "злий Захід і НАТО". Цього разу нібито Альянс відпрацьовує поблизу кордону завдання ядерних ударів по території РФ.

Про це розповів керівник Прикордонної служби ФСБ генерал армії Володимир Кулішов. За його словами, армія НАТО може почати відкриту війну проти Росії.

"Поблизу російського кордону нарощується активність розвідувальної діяльності НАТО, підвищується інтенсивність заходів оперативно-бойової підготовки військ Альянсу, під час яких відпрацьовуються сценарії ведення бойових дій проти Російської Федерації, включаючи завдання ядерних ударів по нашій території", — сказав путініст.

Своєю чергою, за словами генерала, Росія буде вимушена вжити адекватних заходів щодо захисту та охорони кордонів, а за потреби і завдавати удару у відповідь.

Нагадаємо, що, за даними Пентагону, ознак того, що російські терористи готові застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях немає. Не кажучи вже про загрозу реального застосування ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну направлять інструкторів з Франції для підготовки ЗСУ.