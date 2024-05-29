"Всі бачать, що агресор, ядерний терорист будує АЕС у Європі" — інтерв’ю з експертом з атомної енергетики Ольгою Кошарною

Відносини Європи з Росією ще скріплені в частині атомної енергетики. Про санкції стосовно Росатому не йдеться. Чи зможе Європа відмовитись від такої співпраці?

Україна чекає, коли Кабмін озвучить нові ціни на електроенергію. Це здається несправедливим, адже й так важко виживати. Але стан української енергетики вимагає застосування всіх можливих заходів, щоб утримати світло у будинках, роботу компаній, рух транспорту, лікарні, школи тощо. Про реальний стан української енергетики та справжній стан справ у ядерній енергетиці ЄС "Телеграф" поговорив у своїй другій частині великого інтерв’ю з незалежним експертом з ядерної енергетики Ольгою Кошарною.

У першій частині інтерв’ю з Ольгою Кошарною говорили про стан атомних станцій України, відключення ядерних реакторів на ремонт у обіцянках дефіциту енергогенерації, дії бізнесу та багато іншого.

Ольга Кошарна

Чому потрібно піднімати ціни на електроенергію

— Українців дуже напружує, що на них хочуть покласти частину фінансування відновлення енергосистеми. Ідеться про підвищення вартості електроенергії. Наскільки це може врятувати систему? І чи є сенс робити це під час війни, коли громадянам і так складно?

— Почнемо з моменту, коли запроваджувалась нова модель ринку електроенергії. Закон було ухвалено у 2017 році, ввели в дію його у 2019-му. Там прописана ліквідація перехресного субсидіювання. Це означає, що раніше за рахунок промисловості компенсували різницю між реальною вартістю електроенергії та тарифом для населення. Зараз це зобов’язали робити "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

"Енергоатом" минулого року витратив на компенсацію різниці між ринковою ціною електроенергії та тарифом 2,64 грн за кВт/год 124 млрд грн. При цьому він заробив лише 190 млрд до оподаткування. Це ненормально, тому що компанія повинна мати кошти для інвестицій та розвитку.

Другий момент: у нас змінилася структура споживання електроенергії. Раніше промисловість споживала 44-45%, населення – 30%, інше – комунальні підприємства тощо. Наразі пропорція змінилася і населення споживає більше промисловості. Я не скажу точної цифри, але розумію системно.

Тому популізм треба прибирати. Тариф для населення — 2,64 грн/кВт — прийняли минулого року, а до цього він не змінювався з 2015 року.

Наразі ситуація та вартість електроенергії змінилися кардинально. І головне, що утримання тарифу для населення, який компенсує "Енергоатом", є несправедливим. Компенсація іде і для багатих, і для малозабезпечених українців. Тим, хто споживає, наприклад, 500 кВт/міс "Енергоатом" компенсує 1900 грн.

Є малозабезпечені сім’ї. Їм потрібно передбачити грошову компенсацію, але у межах ліміту.

Популізм і перехресне субсидіювання призвело до того, що суб’єкти ринку електроенергії заборгували один одному близько 200 млрд грн.

— При цьому капіталізація "Укренерго" зросла на понад 40 млрд. грн. При розбитій енергосистемі…

— "Укренерго" — системний оператор, який відповідає за функціонування стабільної об’єднаної енергосистеми. У його віданні знаходяться великі трансформатори та магістральні лінії електропередач. Вони працюють.

Крім цього, вони залучають кошти ЄБРР у розвиток магістральних мереж. "Укренерго" — член Асоціації європейських операторів із правом голосу. Завдяки їм у нас вже є 1700 ГВт імпортної електроенергії, і вони ще працюють над збільшенням пропускної спроможності між нашими енергосистемами.

На мою думку, вони молодці. Те, що в нас досі є електроенергія, це їхня заслуга. 21 листопада 2022 року відбувся єдиний за весь час блекаут, коли наша енергосистема розпалася на частини "острова". Тоді росіяни вдарили одночасно по трансформаторам видачі потужності біля всіх трьох АЕС. Система захисту автоматично спрацювала і блоки зупинилися. Тобто одночасно випало 7 ГВт енергогенерації.

Систему перезібрали за 14 годин та синхронізували з європейською, що здавалося практично нереальним.

Атомники разом із "Укренерго" потім розробили алгоритм підготовки енергосистеми до ракетних ударів — коли злітають МіГи з Енгельса, є час підготуватися. І вони це зробили та навіть запатентували. Але деталі я розповідати зі зрозумілих причин не буду.

Але більше такого розвалу енергогенерації не було.

Врятувала тепла погода

— Ось цікаво, інший оператор публічно нам казав, що одна з ТЕС на 100% захищена. Чи можна в принципі за умов війни щось захистити стовідсотково?

— Ні, це популізм. Але я думаю, що в даному випадку висловлювання перекрутили чи неправильно зрозуміли. Можна частково захистити трансформатори. Але якщо йдеться одночасна атака різними типами ракет, як це було з ДніпроГЕС… Від цього захиститися не можна.

— Які у вас прогнози до кінця року? Що з нами може бути в кращому та в гіршому варіантах?

— Важко передбачити, куди битимуть росіяни і з яким успіхом. Однозначно відновити великі ТЕС чи ДніпроГЕС не встигнуть. Щось поменше – можливо.

Взимку 2023/24 ми вже виходили з дефіцитом встановлених потужностей після відновлення того, що можна було відновити. За даними "Укренерго", якби три дні поспіль стояв мороз -10, нам не вистачило б навіть імпорту. А так ми, завдяки теплій погоді, проповзли.

— Зараз у нас ситуація гірша…

— Набагато гірше. Розбито об’єкти енергетичної інфраструктури, вичерпано резервні схеми перепідключення в операторів системи розподілу.

За песимістичного варіанта розвитку подій, восени будуть більш жорсткі графіки відключень. Потрібно бути готовими до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом.

Атомна енергетика у ЄС

— Повертаючись до теми АЕС та їхньої перспективи. Європа орієнтована на атомну енергетику як "зелену" і найбільш перспективну. Чи варто нам йти цим шляхом і наскільки це про "зелену" енергетику?

— Україна має енергетичну стратегію до 2050 року, яка передбачає будівництво малих і середніх модульних реакторів.

Але є нюанс — не всі країни Європейського Союзу спрямовані на атомну енергетику. Франція так, але це зрозуміло: 65% електроенергії тут виробляють на атомних станціях. Вона нещодавно ввела в експлуатацію АЕС у Фламанвілі.

Але є позиція Німеччини, яка у 2022 році закрила останню атомну станцію. Цей процес розпочався 1998 року, коли до влади прийшла партія "зелених". Не зважаючи на зміну уряду, вони продовжують цей курс.

Атомну енергетику збираються розвивати Угорщина, Словаччина, Фінляндія… І навіть Польща, яка не має АЕС, вже обрала майданчики, власників технологій, проводить тендери.

А Австрія – принципово проти. Тут планували збудувати АЕС, але збудували першу — Цвентендорфську, і так і не запустили її в експлуатацію через протестний рух австрійських екологів.

Тож у цьому питанні немає єдиної централізованої європейської політики.

— "Зелені" були проти "зеленої" енергетики?

— Справді, виробництво атомної енергії не призводить до утворення парникових газів. Але Австрія просто пішла іншим шляхом. По-перше, у них достатньо гідроресурсів. По-друге, вони мають газовий хаб. І вони цілком обходяться цим: країна невелика, населення невелике, промисловості енергоємної немає.

А сусідня Швейцарія збиралася закривати свої АЕС, але продовжила термін їхньої експлуатації.

— Європа нібито має намір відмовитись від російського палива, як це зробили ми. Це можливо?

— Європейська комісія ще 2014 року замовила дослідження залежності кожної із держав ЄС від зовнішнього постачання енергоресурсів усіх видів — газу, нафти, ядерного палива. Дослідження проводили найкращі експерти.

Вони випустили комюніке з рекомендаціями для країн Європи, які експлуатують радянські реактори знайти другого постачальника. У Європі зараз працюють 19 російських реакторів, з них чотири ВВЕР-1000 та 15 ВВЕР-440. Але попри озвучені рекомендації до 2022 року ніхто нічого не робив.

Досвід експлуатації американського ядерного палива вже був, наприклад, у Чехії. Для першого запуску АЕС "Темелін" передбачалося використати американське паливо. АЕС "Ловійса" у Фінляндії працювала на американському паливі, там два ВВЕР-440. Але Росія, використовуючи агентів впливу, корупцію та демпінг, викинула Westinghouse з європейського ринку, де експлуатували реактори радянського проекту.

У березні 2022 року Фінляндія першою заявила про відмову від російського палива та відмовилася від спільного будівництва АЕС із Росією.

Але в інших країнах зрушення відбулися лише торік. Болгарія та Чехія почали купувати складання Westinghouse для дослідної промислової експлуатації.

Але є ще Угорщина, яка теж має радянські реактори, яка отримала ліцензію на будівництво АЕС "Пакш" за російським проектом за російські гроші в серпні 2022-го року. І вона не має наміру відмовлятися від цього проекту.

Європейська комісія створила, фінансує проект із розробки єдиних підходів щодо ліцензування палива Westinghouse. У проекті беруть участь усі країни Європейського Союзу, які експлуатують радянські реактори, Westinghouse та Україна. Він був необхідний, тому що в кожній країні є свій регулюючий національний орган, який має давати дозвіл на використання того чи іншого палива.

Україна бере участь як найдосвідченіша — ми 20 років займалися диверсифікацією для радянських реакторів. Тому для ЄС це можливо. Головне, щоб у них була політична воля.

— Угорщина, як завжди, проти?

— Із Угорщиною складно. Усі бачать, що агресор, ядерний терорист, будує у Європейському Союзі. Росія має портфель на будівництво енергоблоків за кордоном — 120 млрд дол. Це не лише Угорщина, а й В’єтнам, Єгипет, Туреччина, Бангладеш — всього понад 30 енергоблоків.

І з цим також треба щось робити, розумієте? Але Угорщина – це будівництво у центрі Європи.

Тому Євросоюз не може ухвалити санкції щодо Росатому — це має бути консолідоване рішення. Поки що ситуація виглядає так: на одні енергоносії санкції діють, а на інші — ні. Це стосується атомної енергетики.

Болти та гайки в російському паливі

— Росія вкладає багато коштів у свою ядерну галузь. Наскільки їхнє паливо краще виробленого Westinghouse? І наскільки російське паливо важко замінити?

— Почнемо з того, що Westinghouse давно інвестував у науково-дослідні роботи. Є водоводяні реактори західного зразка, є радянського. Вони відрізняються і паливо відрізняється. Навіть геометрично: паливні касети для західних водоводяних реакторів у розрізі — квадрат, а російські — шестикутник.

Westinghouse досліджував та конструював паливо саме для російських реакторів, щоб скласти конкуренцію росіянам. Зараз їхнє паливо для російських реакторів краще за російське. Воно ефективніше.

— Але ми пам’ятаємо історію, коли нібито були проблеми з паливом Westinghouse (TBC-W), коли на нього переводили наші АЕС.

— На думку низки експертів, коли в одну активну зону завантажують паливо двох виробників, технічні проблеми виникали не через продукт Westinghouse, а якість російського палива.

ТВСА російського виробництва на українських АЕС експлуатують із 2003 року. І тоді одразу ж почалися проблеми: у ТВС було виявлено сторонні предмети. Тоді НАЕК "Енергоатом" розробив спеціальну програму, яку між собою називали "по пошуку болтів та гайок".

Тоді ж, 2003 року було виявлено 41 дефектну російську ТВС, серед них 35 — негерметичних. Тобто, тепловиділяючі елементи — уранові таблетки в оболонці, з яких складається ТВС, — пропускали продукти радіоактивного розпаду. Через цей дефект йшло забруднення першого контуру енергоблоків, в результаті в організації, що експлуатує, головний біль — потрібно витрачати сили та кошти на додаткове очищення від цих забруднень. 2005 року дефектних збірок поменшало — 21 штука, далі якість підвищувалася, але 2011 року їх знову було 21.

За весь час експлуатації ТВС-W українськими АЕС жодного разу не була виявлена їхня негерметичність із витоком радіоактивності.

У російського палива є й інші проблеми, про які фахівці знають. Але РФ веде інформаційну кампанію, що американське паливо для російських реакторів категорично не підходить. І паралельно розробляють паливо для західних реакторів із квадратом у розрізі. І навіть підставили перші дослідно-промислові зразки до Швеції.

А Westinghouse є інтелігентними людьми, які просто не кричать на весь світ, що російське паливо для реакторів західного зразка не підходить.