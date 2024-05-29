Скандальний номер "Кварталу 95": в СБУ відповіли нардепу, чи порушили коміки закон

У відомстві не побачили у зверненні нардепа Ар’єва підстав для відкриття провадження

Служба безпеки України відповіла на депутатське звернення щодо скандального номера "Студії Квартал-95" про колишнього очільника Рівненського ТЦК.

Про це повідомив народний депутат з "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв. Зокрема, СБУ складу злочину в діях акторів студії не побачила.

Однак, в СБУ зазначили, що "наведені у вашому депутатському зверненні відомості не містять ознак злочинів, передбачених статтями 114-1, 435-1 Кримінального кодексу України".

"Враховуючи зазначене вище, на теперішній час відсутні підстави для внесення слідчими Служби безпеки України відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування", – підсумували в СБУ.

Нагадаємо, що у скандальному номері пародію зіграв "Жіночий квартал". У ньому, згідно зі сценарієм, голова ТЦК вигадав "шифр" для спілкування з підлеглими. Цим "шифром" є поцілунки та інші ласки. Під час виступу актори "передають" один одному інформацію, а новенька дивується з того, що бачить.

Раніше "Телеграф" писав, що "Квартал 95" потрапив до великого скандалу через приниження українців на Новий рік.