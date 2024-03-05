"Квартал 95" збирає повні зали": у "Слузі народу" відповіли, чи потрібні виступи під час війни

Він упевнений, що людям творчість коміків потрібна

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко, чиє минуле пов’язане з шоу-бізнесом, вважає, що концерти "Квартал-95" доречні під час війни. Він також розповів про діяльність артистів, спрямовану на допомогу фронту.

В інтерв’ю "Телеграфу" він уточнив, що його минула діяльність була пов’язана не так зі студією "Квартал — 95", як загалом із шоу-бізнесом. Ткаченко керував компанією "Квартал-концерт". Наразі він входить до тимчасової комісії парламенту з питань захисту внутрішніх переселенців.

"Які "такі виступи"? Благодійні концерти на підтримку ЗСУ? Доречні. Виступи у військових частинах і шпиталях (а вдень — це щонайменше два виступи)? Доречні. Величезна кількість допомоги на фронт була передана саме акторами "Кварталу", просто вони про це не говорять, не піаряться на цьому. Так, закидують, що, мовляв, одна річ — пісні, а зовсім — інша гумор під час війни. Але наведу приклад: я неодноразово був з військовими під час виступів різних артистів, того ж Михайла Хоми (творчий псевдонім Дзідзьо. — Ред.) Так от він співав "Духовний гімн України", "Марічку", а військові попросили: "Михайло, ми дякуємо, але дай нам Дзідзьо, дай нам щось позитивного", — розповів він.

Ткаченко наголосив, що на концерти "Кварталу" збираються повні зали. А це, підкреслив він, свідчить про те, що людям це потрібно.

Детальніше про це і не тільки читайте у матеріалі "Телеграфа": Коштів не бракує, їх немає: нардепи про виплати ВПО, мобілізацію та гумор "Кварталу 95" під час війни

Раніше ми розповідали, що "Квартал 95" потрапив до великого скандалу через приниження українців на Новий рік.