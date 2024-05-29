Скандальный номер "Квартала 95": в СБУ ответили нардепу, нарушили ли комики закон

В ведомстве не увидели в обращении нардепа Арьева оснований для открытия производства

Служба безопасности Украины ответила на депутатское обращение о скандальном номере "Студии Квартал-95" о бывшем главе Ровенского ТЦК.

Об этом сообщил народный депутат по "Европейской солидарности" Владимир Арьев. В частности, СБУ состава преступления в действиях актеров студии не увидела.

Однако в СБУ отметили, что "приведенные в вашем депутатском обращении сведения не содержат признаков преступлений, предусмотренных статьями 114-1, 435-1 Уголовного кодекса Украины".

"Учитывая указанное выше, в настоящее время отсутствуют основания для внесения следователями Службы безопасности Украины соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования", – подытожили в СБУ.

Напомним, что в скандальном номере пародию сыграл "Женский квартал". В нем, согласно сценарию, глава ТЦК придумал "шифр" для общения с подчиненными. Этим "шифром" есть поцелуи и другие ласки. Во время выступления актеры "передают" друг другу информацию, а новенькая удивляется тому, что видит.

Ранее "Телеграф" писал, что "Квартал 95" попал в большой скандал из-за унижения украинцев на Новый год.