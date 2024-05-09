Український військовий, заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО, заступник голови Муніципального Дозору Києва Антон Колумбет відреагував на скандальний номер "Кварталу 95"

Нічого не маю проти сатири, навіть якщо вона гостросоціальна. Тому вона і ображає завжди когось — бо висміює справжні вади суспільства, і якась верства населення буде ущємлєна, бо побачила себе в цьому кривому дзеркалі.

Але є нюанс, пов'язаний з сатирою для кугутів, тобто паяцство. Чомусь ніхто з їх сценаристів ніколи не зачіпає дійсно жизнєні теми, натомість концентруючись на суті гумору "кугути сміються над людьми". Наприклад?

Сценарій 1. Дійство відбувається в 2022 році, в гаражі, де сидять два кума. Один пропонує бізнес-план — користуючись скрутним становищем в країні, накупити купу генераторів та продати з дикою націнкою, нарешті збагатившись. Далі сюжет демонструє митарства двох кумів, які спочатку продають машини і квартири для отримання стартового капіталу, потім програють весь капітал в онлайн-казино, потім беруть кредит в сервісі мікрокредитування під дикі відсотки, виїжджають як волонтери по програмі "Шлях" і нарешті притягають в Україну фуру генераторів. Закінчується номер тим, що вони обидва зимою 2023 року сидять на місцевому базарі на купі генераторів, які нікому вже за такі гроші не потрібні, і до них приходять колектори, підключаючи паяльник до одного з генераторів.

Сценарій 2. Герой номеру, задля уникнення мобілізації, знаходить в своєму будинку 78-річну однооку пенсіонерку і починає за нею залицятись з метою одруження. Пенсіонерка сприймає його закоханість як щиру і реагує як юна дівчина, яку домагається занадто настирливий залицяльник. Врешті-решт, після довгих та сповнених комедією ситуацій, вони одружуються, але на наступний день після весілля вона помирає. Герой втрачає підставу для ухилення від призову і в кінці топиться в Тисі.

Сценарій 3. Типовий мамкін тємщік під час роботи в папіній обнальній конторі попадається в рейд ТЦКшників. Щоб врятуватись, він перевдягається в жіноче плаття, бриє ноги, вдягає парик та намагається пройти крізь кордон. Один з хлопців з кордону зав’язує бесіду з спортивного вигляду незнайомкою, наполегливо запрошує її на побачення. Весь подальший сюжет номеру крутиться навколо того, як царапінка намагається непомітно втікти спочатку від побачення, потім з ресторану, і вже вночі у нього вдома відбувається страшна розв’язка.

Хіба ж цього не можна викрутити доволі веселий сітком? Мені здається що можна. Тим більше, що з невеличкою гіперболізацією всі ці три ситуації абсолютно можливі в навколишній дійсності. Проблема тільки одна – бидло не буде з цього сміятись, тому що йому стане НІПРІЯТНА. Саме тому, що в кривому дзеркалі воно побачить своє міщанське, ссикливе і дурне рило. І це – справжня відповідь на те, для кого робиться ось такий от "естрадний гумор" в нашій спливаючій кров’ю країні.

Джерело: пост Колумбета у Facebook