Залишилося півтора місяця: кому необхідно оновити військово-облікові дані (точний перелік)

Оновити дані можна і дистанційно

Всі військовозобов’язані чоловіки та жінки мають оновити свої облікові дані до 16 липня поточного року. Такими є вимоги оновленого закону про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.

У виданні РБК-Україна розповіли, кому саме необхідно оновити свої дані. Уважно перевірте список, щоб не мати проблем з законом.

Уточнити дані мають:

призовники віком від 17 до 25 років

військовозобов'язані та резервісти віком від 25 до 60 років

жінки з медичною та фармацевтичною освітою (які стоять на військовому обліку)

військовозобов'язані, які проживають за кордоном

Зверніть увагу, що вимоги закону поширюються і на тих, хто має відстрочку чи броню від мобілізації.

"Якщо особа заброньована або має відстрочку, їй потрібно прибути уточнити свої облікові дані. Особу не направляють на медичну комісію, вона просто оновлює дані і все", — пояснили в одному з регіональних ТЦК.

Під оновленням даних, насамперед йдеться про надання актуального номера телефону, e-mail (за наявності) та адреси проживання. Якщо чоловік призовного віку не стоїть на обліку, треба звернутися до ТЦК за місцем проживання, стати на облік і надати дані.

Оновити свої дані необхідно до 16 липня поточного року. В іншому випадку загрожує штраф від 17 000 гривень, який, згідно з новими правилами, можуть виписати заочно.

Нагадаємо, що оновити свої дані ви можете безпосередньо через ТЦК, у ЦНАПі, а також через мобільний застосунок Міноборони "Резерв+". Щодо останнього, то видання "Телеграф" публікувало відповіді Міноборони на найбільш поширенні питання щодо роботи застосунку. Детально про це у матеріалі: Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні запитання

Також раніше ми писали, коли "Резерв+" отримає повний функціонал та матиме силу військового квитка. На питання відповіли у Міноборони.