Не теряйте время: в ТЦК объяснили, кому точно не нужно обновлять военно-учетные данные

При исключении из учета у вас должна быть соответствующая отметка

Ранее мы неоднократно сообщали, что все военнообязанные мужчины и женщины должны обновить свои учетные данные до 16 июля текущего года. При этом на фоне усиления мобилизации и груды новостей об этом, у некоторых украинцев могут возникнуть вопросы или недоразумения относительно того, кому именно необходимо обновлять данные в ТЦК.

Издание РБК-Украина подготовило полный список лиц, которым точно не нужно уточнять свои данные. Ознакомьтесь со списком, чтобы не тратить ни свое время, ни время представителей ТЦК или ЦПАУ.

НЕ нужно уточнять данные:

мужчинам младше 18 лет

мужчинам старше 60 лет

женщинам, не состоящим на военном учете

признанным непригодными по состоянию здоровья с исключением из военного учета

лицам, официально прекратившим гражданство Украины

Обратите внимание, что лицо, исключенное из военного учета, должно иметь соответствующую отметку в военном билете. Если такой отметки нет или вообще нет военно-учетного документа, необходимо обратиться за ними в ТЦК по месту жительства. Если этого не сделать, то при проверке документов могут вручить повестку на уточнение данных.

Также, имейте в виду, что из военного учета исключают по достижении 60-летнего возраста, по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности и в связи с выходом из гражданства Украины. При этом если лицо было исключено из учета, но данные обновлялись до 18 мая, следует уточнить их еще раз.

Что касается действующих военнослужащих, то обновлять данные им не нужно. Так же, как и не нужно регистрироваться в приложении "Резерв+".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минобороны заявили об обновлении данных в "Резерв+". Это помогло снять с безосновательного розыска более 700 тысяч военнообязанных.

Также мы публиковали ответы Минобороны на наиболее распространенные вопросы работы приложения. Подробно об этом в материале Почему глючит Резерв+. В Минобороны ответили на популярные вопросы