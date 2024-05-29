"Трамп може сказати: давайте позбудемося матерів": чому він є загрозою для України, пояснив політолог з США

Очевидно, що йому подобається Путін, і він хоче повністю зруйнувати демократичний порядок у Сполучених Штатах, як Путін зробив це в Росії

Американський філософ та політолог Джейсон Стенлі вважає, що колишній президент США Дональд Трамп близький до фашистської ідеології, проте багато в чому поводиться, як антифашист. Все тому, що насправді для нього важливіша не ідеологія, а влада

Такими думками він поділився в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" — "Перемога Трампа призведе до катастрофи України, — американський політолог про фашизм, Путіна та проблеми Байдена". Його запитали чи справді колишній президент Америки підтримує фашистську ідеологію?

"Ви знаєте багато конкурсів краси у світі, як-от "Міс Всесвіт"? Трамп керував ним. Він був першою людиною, яка прийняла трансгендерних жінок у свій контекст краси. І водночас він сказав: ну, це смішно не робити цього. Він також заявив, що трансгендерні жінки збираються змагатися на Олімпіаді. А це взагалі суперечить фашистській ідеології", — каже він.

У що насправді вірить Трамп

За словами Джейсона Стенлі, він вірить у те, що принесе йому владу. Політолог додав: "Я маю на увазі, що він убив би власну матір. Він сказав би, що ми зараз ненавидимо матерів. Знаєте, мами жахливі. Ми збираємося позбутися їх усіх"

Окрім цього, Стенлі наголосив, що фашисти у США підтримують Трампа.

Перемога Трампа — катастрофа для України

Журналістка запитала, чи призведе його перемога на президентських виборах до катастрофи. Політолог відповів, що це буде катастрофою для України.

"Трамп не любить демократію. Йому подобаються сильні хлопці-мачо. Йому важлива лояльність до нього і більше нічого. Ви знаєте характер Трампа. Ми теж. Він схожий на східноєвропейського автократа 1990-х. Очевидно, що йому подобається Путін, і він хоче повністю зруйнувати демократичний порядок у Сполучених Штатах, як Путін зробив це в Росії", — підсумував Джейсон Стенлі.

Раніше "Телеграф" писав, як може виглядати план Трампа щодо завершення війни РФ проти України.