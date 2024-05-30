Не лише ТЦК: названо чотири категорії людей, які можуть вручати повістки

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово

З набранням чинності новим законом про мобілізацію в українців виникають питання, хто і де зараз може вручати повістки військовозобов’язаним. Для цього визначено кілька категорій осіб, які мають такі повноваження.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін у матеріалі: "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім питань, які хвилюють усіх".

За його словами, згідно з постановою Кабміну №560, повістки в Україні можуть вручати не лише співробітники ТЦК, а ще кілька категорій осіб, які мають такі повноваження.

Хто може вручати повістки?

представники ТЦК — у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних військових адміністрацій — у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної РВА;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків).

Істомін додав, що вони також можуть здійснювати оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

"Вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України", — наголосив Істомін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які десять правил нової мобілізації в Україні слід знати.