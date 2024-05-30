Не только ТЦК: названы четыре категории людей, которые могут вручать повестки

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации у украинцев возникают вопросы, кто и где сейчас может вручать повестки военнообязанным. Для этого определены несколько категорий лиц, у которых есть такие полномочия.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин в материале: "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех".

По его словам, согласно постановлению Кабмина №560, повестки в Украине могут вручать не только сотрудники ТЦК, а и еще несколько категорий лиц, у которых есть такие полномочия.

Кто может вручать повестки?

представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных военных администраций — в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего РВА;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов;

представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей).

Истомин добавил, что они также могут осуществлять оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

"Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины", — подчеркнул Истомин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие десять правил новой мобилизации в Украине следует знать.