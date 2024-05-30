60 днів на оновлення даних: чи можуть ТЦК затримувати на вулицях до 18 липня, відповідь правозахисника

Термін самостійного внесення змін, верифікації персональних даних визначено та встановлено: з 18 травня по 18 липня

Військовозобов’язані в Україні мають 60 днів — з 18 травня по 18 липня, щоб оновити свої обліково-військові дані в ТЦК, ЦНАПі або додатку "Резерв+". У цей період людей формально не повинні затримувати на вулицях, як це було раніше, оскільки громадяни мають ще час на цю процедуру, однак згідно із законом ТЦК має таке право.

Таку думку "Телеграфу" висловив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко у матеріалі: "Чи мають ТЦК право затримувати людей на вулицях? Відповіді правозахисника на найгостріші питання мобілізації".

"Зараз, на мою думку, ТЦК не повинні були б затримувати людей для верифікації персональних даних. Бо строк самостійного внесення змін, верифікації персональних даних визначений і встановлений: з 18 травня по 18 липня. Це значить, що формально вони не мають права просто так на вулиці зупинити людину і сказати: "Будь ласка, верифікуйся прямо сьогодні, або ми тебе проведемо прямо сьогодні". Ні", — пояснив Павліченко.

У такому разі військовозобов’язаний може відповісти, що він зробить це, наприклад, з 1 по 10 липня, оскільки, можливо, йому потрібно зібрати якісь матеріали, пройти медичну експертизу, підтвердити документально якісь захворювання тощо.

На запитання, чи можна буде затримувати після 18 липня, правозахисник відповів, що цей 60-денний строк встановили для "м’якого" проходження процедури звіряння персональних даних.

"Я думаю, що після цього буде другий етап: обов’язкове проходження ВЛК більшістю з тих, хто буде знову зареєстрований у системі. А потім уже мобілізаційний виклик або мобілізаційна повістка. Тому що ідея цього всього — заповнити нестачу мобілізаційних резервів", — вважає співрозмовник видання.

Щодо застосування сили працівниками ТЦК та затриманнями, Павличенко сказав, що зараз є низка справ та кримінальних проваджень, які розглядає Держбюро розслідувань щодо неправомірних дій представників ТЦК. Здебільшого вони стосуються застосування сили та перевищення службових повноважень, коли було зафіксовано випадки побиття. Таких справ ще минулого року було понад 180.

"Але чи мають право працівники ТЦК на сьогодні затримувати людину з метою доправлення [в ТЦК]? За цим законодавством вони мають таке право. Тобто фактично можуть затримати особу, яку підозрюють, що та не звірила свої персональні дані, хоча мала б вже ці дані звірити. Але як перевірити, чому вони затримали саму цю особу, для мене це теж гарне питання. Ця правова невизначеність на користь представників ТЦК", — підсумував правозахисник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 18 травня в Україні запрацював додаток "Резерв+", який допоможе військовозобов’язаним оновити свої військово-облікові дані не виходячи з дому.