60 дней на обновление данных: могут ли ТЦК задерживать на улицах до 18 июля, ответ правозащитника

Срок самостоятельного внесения изменений, верификации персональных данных определен и установлен: с 18 мая по 18 июля

У военнообязанных в Украине есть 60 дней — с 18 мая по 18 июля, чтобы обновить свои учетно-военные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". В этот период людей формально не должны задерживать на улицах, как это было ранее, поскольку у граждан еще есть время на эту процедуру, однако по закону у ТЦК есть такое право.

Такое мнение "Телеграфу" выразил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в материале: "Имеют ли ТЦК право задерживать людей на улицах? Ответы правозащитника на самые острые вопросы мобилизации".

" Сейчас, на мой взгляд, ТЦК не должны были бы задерживать людей для верификации персональных данных. Так как срок самостоятельного внесения изменений, верификации персональных данных определен и установлен: с 18 мая по 18 июля. Это значит, что формально они не имеют права просто так на улице остановить человека и сказать: "Пожалуйста, верифицируйся прямо сегодня, или мы тебя проведем прямо сегодня". Нет", — пояснил Павличенко.

В таком случае военнообязанный может ответить, что он сделает это, например, с 1 по 10 июля, поскольку, возможно, ему нужно собрать какие-то материалы, пройти медицинскую экспертизы, подтвердить документально какие-то заболевания и так далее.

На вопрос о том, можно ли будет задерживать после 18 июля, правозащитник ответил, что этот 60-дневный срок установили для "мягкого" прохождения процедуры сверки персональных данных.

"Я думаю, что после этого будет второй этап: обязательное прохождение ВЛК большинством из тех, кто будет вновь зарегистрирован в системе. А потом уже мобилизационный вызов или мобилизационная повестка. Потому что идея этого всего – восполнить нехватку мобилизационных резервов", — считает собеседник издания.

Что касается применения силы работниками ТЦК и задержаниями, Павличенко сказал, что сейчас есть ряд дел и уголовных производств, которые рассматривает Госбюро расследований относительно неправомерных действий представителей ТЦК. В большинстве своем они касаются применения силы и превышения служебных полномочий, когда были зафиксированы случаи избиения. Таких дел еще в прошлом году было более 180-ти.

"Но имеют ли право работники ТЦК на сегодняшний день задерживать человека с целью отправки [в ТЦК]? По этому законодательству они имеют такое право. То есть фактически могут задержать лицо, которое подозревают, что оно не сверило свои персональные данные, хотя должно уже эти данные сверить. Но как проверить, почему они задержали именно это лицо, для меня это тоже хороший вопрос. Эта правовая неопределенность в пользу представителей ТЦК", — подытожил правозащитник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 18 мая в Украине заработало приложение "Резерв+", которые поможет военнообязанным обновить свои военно-учетные данные не выходя из дома.