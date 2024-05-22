Оновити дані в ТЦК, ЦНАП та через "Резерв+": як це зробити, докладна інструкція

Військовозобов’язані чоловіки мають актуалізувати свої дані

Протягом 60 днів з дня набрання чинності закону про мобілізацію (до 16 липня 2024 року) військовозобов’язані мають оновити облікові дані. Для цього є три способи.

Оновити дані можна через ТЦК та СП, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через мобільний додаток "Резерв+". Для оновлення даних у ТЦК туди необхідно з’явитися особисто. Про те, як зробити це у ЦНАП та через "Резерв+", із докладною інфографікою розповів омбудсмен Дмитро Лубинець.

Як оновити дані в ЦНАП

Зробити це можуть, у тому числі й ті, хто не має військового квитка і хто давно не оновлював дані у військкоматі. Необхідно прийти до найближчого центру надання адмінпослуг, перед цим можна записатися через електронну чергу. З собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

Там слід заповнити заявку, вказавши актуальні дані. В оновленні даних допомагає адміністратор ЦНАП. Після цього військовозобов’язаному видають виписку про оновлення даних, засвідчену підписом та печаткою ЦНАП.

Як оновити дані через "Резерв+"

"Резерв+" — мобільний додаток для військовозобов’язаних. Щоб оновити дані через нього, його потрібно завантажити на свій телефон через App Store або Google Play.

Після авторизації за допомогою BankID з’являться поля для підтвердження чи оновлення даних. З’являється номер телефону — якщо він актуальний, натискаємо "підтвердити", якщо ні — вводимо новий. Це ж потрібно зробити з електронною поштою та місцем проживання.

Після підтвердження чи оновлення даних законний обов’язок вважається виконаним. Після цього дані підвантажаться з реєстру "Оберіг", можна буде подивитися, що держава знає про вас.

Важливо мати на увазі, що зараз стати на облік через "Резерв+", або отримати бронювання від мобілізації неможливо. На цей момент через програму можна лише оновити дані та отримати виписку з реєстру "Оберіг".

Як повідомляв "Телеграф", виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко розповів, що поки не минуло 60 днів, відведених на оновлення даних, працівники ТЦК не мають підстав примусово доставляти людину до військкомату. Однак їй можуть вручити повістку.