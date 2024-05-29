Світло буде лише по 4 години? Українцям пояснили, коли та чому варто готуватись до жорсткіших графіків

До того ж складно прогнозувати куди битимуть ще росіяни

Українцям варто готуватись до того, що відключень світла наприкінці року побільшає, адже відновити великі генеруючі потужності навряд чи вийде. Цієї зими, яка минула, було легше, адже було більше вцілілих енергооб'єктів та резервних схем перепідключення та і погода була теплою.

А от прийдешньою осінню на таке годі й сподіватись. Про реальний стан української енергетики та справжній стан справ у ядерній енергетиці ЄС "Телеграф" поговорив у своїй другій частині великого інтерв’ю з незалежним експертом з ядерної енергетики Ольгою Кошарною.

Першочергово експертка наголосила, що складно прогнозувати, куди ще битимуть росіяни і який успіх матимуть. Також Ольга Кошарна пояснила, що відновити великі ТЕС чи ДніпроГЕС однозначно не встигнуть, а от щось поменше – можливо.

"Взимку 2023/24 ми вже виходили з дефіцитом встановлених потужностей після відновлення того, що можна було відновити. За даними "Укренерго", якби три дні поспіль стояв мороз -10, нам не вистачило б навіть імпорту. А так ми, завдяки теплій погоді, проповзли", — зазначила експертка.

Та, за її словами, зараз ситуація складніша, тому варто готуватись до більш жорстких графіків відключень.

"Зараз у нас ситуація гірша… Набагато гірше. Розбито об’єкти енергетичної інфраструктури, вичерпано резервні схеми перепідключення в операторів системи розподілу. За песимістичного варіанта розвитку подій, восени будуть більш жорсткі графіки відключень. Потрібно бути готовими до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом", — додала Ольга Кошарна.

Раніше "Телеграф" писав, що графіки відключення світла для населення на середу, 29 травня 2024 року, не введені. Електроенергія буде у побутових споживачів цілодобово.