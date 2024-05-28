ТЦК, "оборонка" та не тільки: оновлено перелік обʼєктів, яким не відключатимуть світло

Постанова набуває чинності через місяць

Верховна Рада України ухвалила рішення, згідно з яким було оновлено перелік обʼєктів, які не відключатимуть від електроживлення у той час, як в Україні діятимуть графіки відключень. До цього списку потрапили не тільки Територіальні центри комплектування (ТЦК) та підприємства оборонно промислового комплексу.

Відповідну постанову видав Кабінет Міністрів. Її було опубліковано на сайті Кабміну.

Зауважимо, що у постанові підкреслюється, що вона набуває чинності через місяць з дня її опублікування та діє протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення або скасування.

До цього переліку увійшли:

об'єкти паливно-енергетичного сектора, системи життєзабезпечення, залізничного транспорту;

заклади охорони здоров'я;

військові частини та ТЦК;

підприємства оборонного комплексу;

підприємства, діяльність яких важлива задля забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної безпеки країни;

електронні комунікаційні мережі;

органи державної влади (Верховна Рада, Кабмін, центральні органи виконавчої влади), правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, ДСНС).

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 28 травня, у Києві не передбачено застосування погодинних графіків відключення. Тобто світло буде до кінця доби.