Вся Росія тепер Бєлґород: у мережі хвиля мемів з приводу дозволу бити по РФ

Пропонують різні варіанти того, як "поглибити" зону ураження

На тлі новин про те, що США таки дозволили Україні бити західною зброєю по всій прикордонній території РФ, а не лише біля Харківської області, українські інфопростір вибухнув купою приколів. Що не кажи, а в гуморі українцям не відмовиш.

Купа жартів, або, якщо говорити мовою молодіжного сленгу, мемів, заполонили простори інтернету. "Телеграф" зробив добірку найдотепніших мемчиків. Дивіться, піднімайте собі настрій та пам’ятайте — український гумор, то нищівна зброя.

"Дойчланд дозволяйтен шлицен ракетен по руссланд, але ракетен ніхт давайтен", — лол. Можна "перекласти", "Німеччина дозволяє завдавати ракетних ударів по Росії, але ракет не дає".

Сподіваємося, що ця добірка мемів підняла вам настрій, а якщо градус недостатньо великий, пропонуємо переглянути, як українці реагували на те, що Польща не збила російську ракету, яка залетіла на їхню територію.