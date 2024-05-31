Вся Россия теперь Белгород: в сети волна мемов по поводу разрешения бить по РФ

Предлагают разные варианты того, как "углубить" зону поражения

На фоне новостей о том, что США позволили Украине бить западным оружием по всей приграничной территории РФ, а не только возле Харьковской области, украинское инфопространство взорвалось кучей приколов. Что ни говори, а в чувстве юмора украинцам не откажешь.

Куча шуток, или, если говорить на языке молодежного сленга, мемов, заполонили просторы интернета. "Телеграф" сделал подборку самых остроумных мемчиков. Смотрите, поднимайте настроение и помните — украинский юмор, это сокрушительное оружие.

"Дойчланд дозволяйтен шлицен ракетен по руссланд, але ракетен ніхт давайтен", — лол, что можно "перевести", как "Германия разрешает наносить ракетные удары по России, но ракет не дает".

Надеемся, что эта подборка мемов подняла вам настроение, а если градус недостаточно велик, предлагаем пересмотреть, как украинцы реагировали на то, что Польша не сбила залетевшую на их территорию российскую ракету.