Саміт миру хоче зірвати не лише Росія: Зеленський зробив гучну заяву

Країна-агресор загрожує іншим, щоб ті не відвідували саміту миру

Росія намагається зірвати майбутній глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, при цьому РФ відкрито шантажує інші країни, щоб ті відмовилися від участі. Своєю чергою, деякі держави почали допомагати країні-агресору в її намірах.

Про це 2 травня сказав президент України Володимир Зеленський у ході пленарної сесії "Переосмислення рішень для підтримки глобального миру та регіональної стабільності" у Сінгапурі. За його словами, зараз Україна має підтвердження від 106 країн щодо їхньої участі у саміті.

"І це на високому рівні, рівні лідерів, представників своїх держав", — наголосив Зеленський.

Він додав, що зараз Росія активно працює, щоб саміт не відбувся, діючи в багатьох країнах.

"Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія — ця країна війни? Вона сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що демпінгуватиме ціни на енергетику ... Просто тисне на інші держави світу, щоби вони не були на саміті", — пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Кремль хоче не допустити проведення саміту, в якому будуть обговорювати питання "навіть не оборонної допомоги Україні". Йдеться про підтримку закінчення війни, підтримку миру.

"І вона (Росія, — Ред.) зриває це. Працює у всіх регіонах. І сьогодні є не дуже хороша інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, у дипломатичному зриві саміту миру", - розповів президент.

Також на подібні плани РФ він відповів, що сьогодні світ "має бути міцним, тиснути політично на Росію".

"Інакше зупинити Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, — ред.) неможливо, лише політична ізоляція, сильна українська армія і розібратися всім країнам світу до кінця — не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість та міжнародне право", — підсумував Зеленський. .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України назвав три важливі питання, які обговорюватимуть на саміті миру у Швейцарії.