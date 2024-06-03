Проникати у житло і не тільки: які повноваження матиме військова поліція в Україні

Вони закріплені у новому законопроєкті

Серед повноважень військової поліції є й такі, які дозволяють тимчасово обмежувати рух на дорогах, зупиняти авто та перевіряти документи, а також проникати у житло громадян. Здебільшого це стосується проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей.

Відповідні норми містяться у законопроєкті про Військову поліцію 6569-д від 31 травня, який Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував до ухвалення за основу. Про це пише Судово-юридична газета.

Зазначається, зараз ці повноваження має Військова служба правопорядку, але, за новим законом, вона буде ліквідована протягом 3 місяців.

Проникати у житло чи до інших володінь громадян військова поліція зможе у невідкладних випадках, пов'язаних із порятунком життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом. Наголошується, що цих нових повноважень нинішня Військова служба правопорядку не має.

Законопроєктом передбачено, що у разі введення воєнного або надзвичайного стану, Військова поліція бере участь у:

боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів тощо (перелік повноважень не є вичерпним).

Згідно з новим законом, Військова поліція та її уповноважені посадові особи для забезпечення виконання покладених на них завдань мають право зокрема перевіряти документи у військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, в тому числі у військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів, а на території військових частин та військових об'єктів також у інших осіб. Також представники поліції матимуть проводити особистий огляд вищевказаних осіб, огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів, та вилучати документи та предмети, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення.

Військова поліція також може:

викликати осіб для надання пояснень у справах про правопорушення, що знаходяться в провадженні Військової поліції;

затримувати і тримати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах Військової поліції;

зупиняти для перевірки документів та з’ясування належності до Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту осіб у військовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного розладу, алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, з негайним повідомленням лікувального закладу або командирів (начальників) військовослужбовців для вирішення питання щодо їх негайного огляду у відповідних лікувальних закладах;

зупиняти військові транспортні засоби, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, або відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 травня, депутати Верховної Ради України прийняла за основу законопроєкт №10311, який розширює повноваження військовослужбовців Національної гвардії. Зокрема, наділяє їх правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля. Законопроєкт значно спрощує їх і розширює перелік спецзасобів.