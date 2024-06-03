Проникать в жилье и не только: какие полномочия будет иметь военная полиция в Украине

Они закреплены в новом законопроекте

Среди полномочий военной полиции есть и те, которые разрешают временно ограничивать движение на дорогах, останавливать авто и проверять документы, а также проникать в жилье граждан. В основном это касается проведения мер по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте о Военной полиции 6569-д от 31 мая, который Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал к принятию за основу. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, сейчас эти полномочия имеет Военная служба правопорядка, но по новому закону она будет ликвидирована в течение 3 месяцев.

Проникать в жилье или в другие владения граждан военная полиция сможет в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и основаниях, предусмотренных законом. Отмечается, что этих новых полномочий у нынешней Военной службы правопорядка нет.

Законопроектом предусмотрено, что в случае введения военного или чрезвычайного положения, Военная полиция участвует в:

борьбе с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;

восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях;

обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).

Согласно новому закону, Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица для обеспечения выполнения возложенных на них задач вправе проверять документы у военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания, в том числе в военнослужащих других военных формирований и правоохранительных органов, а территории воинских частей и военных объектов в других лиц. Также представители полиции будут проводить личный осмотр вышеуказанных лиц, осмотр находящихся при них транспортных средств и изымать документы и предметы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения.

Военная полиция также может:

вызвать лиц для предоставления пояснений по делам о правонарушениях, находящихся в производстве Военной полиции;

задерживать и держать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания на гауптвахтах Военной полиции;

останавливать для проверки документов и выяснения принадлежности к Вооруженным силам Украины и Государственной специальной службы транспорта лиц в военной форме одежды, которые имеют выраженные признаки психического расстройства, алкогольного, наркотического или токсического опьянения и создают в связи с этим реальную опасность для окружающих, с немедленным сообщением лечебного учреждения или командиров (начальников) военнослужащих для решения вопроса их немедленного осмотра в соответствующих лечебных учреждениях;

останавливать военные транспортные средства, в случае нарушения их водителями ПДД, при наличии признаков, свидетельствующих о технической неисправности транспорта или загрязнении им окружающей среды, или сведений о том, что он используется с противоправной целью или не по назначению, с целью их осмотра и проверки у водителей документов на право пользования и управления транспортными средствами, путевых листов, соответствия перевозимых грузов, товарно-транспортным документам и т.п.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 мая депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект №10311, расширяющий полномочия военнослужащих Национальной гвардии. В частности, наделяет их правом применять средства принудительной остановки автомобиля. Законопроект значительно упрощает их и расширяет перечень спецсредств.