Суд у Києві повернув Лукашенку доступ до мільярдів: деталі скандального рішення

Рішення ухвалила суддя Наталія Дмитрук

Посіпаки білоруського диктатора Олександра Лукашенка отримали можливість розпоряджатись мільярдами гривень. Це — наслідок рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 20 травня.

Про це пише Дмитро Грицай в статті "Телеграфа" "Подарунок для Лукашенка: київська суддя зняла арешт з мільярдів білоруського диктатора".

Річ в тому, що суд скасував арешт банківських рахунків ТОВ "БЗТ-Україна" та грошових коштів на них в українських банках (Радабанк, "Банк Кредит Дніпро", "Південний", "Альянс" та "Сенс Банк"). Крім того, Голосіївський суд зняв заборону на зміну директора та місця перебування компанії.

При цьому БЗТ розшифровується як "Белзарубежторг", а стопроцентним власником української компанії досі залишається "Республиканское торговое унитарное предприятие "Белзарубежторг" з Мінська. Ця структура контролюється управлінням справами президента Білорусі, тобто фактично бенефіціаром "БЗТ-Україна" є Олександр Лукашенко.

"БЗТ-Україна" не веде господарської діяльності, а за минулий рік компанія задекларувала нульові доходи. Проте ще три роки тому вона була одним з найбільших постачальників нафтопродуктів виробництва Мозирського НПЗ та будівельних матеріалів компанії "Гомельстройматеріали" до України. Тільки у 2021 році доходи "БЗТ-Україна" склали 8,14 млрд грн, а чистий прибуток – 28,5 млн грн. Чимала частина бітуму йшла на програму Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Після повномасштабного вторгнення, в травні 2022 року ГУ Національної поліції в Києві відкрило кримінальне провадження, в рамках якого в серпні того ж року Голосіївський суд Києва наклав арешт на 100% частки білоруської влади та всі її банківські рахунки. За декілька днів до того ці активи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Яка сума була на той час на рахунках компанії не повідомлялося. Однак за даними прокуратури Києва, ТОВ "БЗТ-Україна" у 2020-2022 роках здійснювало перерахування коштів на транзитний рахунок в АТ "Банк Кредит Дніпро" з метою подальшого переказу коштів у республіку Білорусь. Йшлося про 6,3 млрд грн.

Представники ТОВ "БЗТ-Україна" декілька разів намагалися добитися скасування арешту рахунків. Але слідчі судді відмовляли компанії (в липні 2023 р., березні 2024 р), вказуючи, що заявник не надав жодних фактів, які б свідчили про те, що арешт було накладено незаконно.

Врешті решт справа потрапила до судді Наталії Дмитрук (донька колишнього депутата Київради від БЮТ Юрія Дмитрука), яка зняла арешт з рахунків. В рішенні зафіксована обіцянка представників ТОВ "БЗТ-Україна", що їх компанія "не має наміру встановлювати жодних відносин з компаніями-резидентами Республіки Білорусь та Російської Федерації". При цьому компанія не обіцяла не переказувати гроші в дружні ворогу країни.