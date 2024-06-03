Був на посаді понад 2 роки: заступника голови Національного агентства із запобігання корупції звільнено

Причину звільнення не називають

У понеділок, 3 червня, заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Артема Ситника було звільнено. Відповідну посаду він займав понад 2 роки, а саме з травня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба НАЗК. Зазначається, що він координував взаємодію з правоохоронцями й прокуратурою, зокрема і забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України.

Також в обов'язки посадовця входив фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя чиновників, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Причину звільнення Артема Ситника наразі не коментують.

Ситник до свого призначення на вищевказану посаду очолював Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Він був перший главою цього органу та керував ним у 2015—2022 роках.

Але його прибування на цій посаді не було таким гладким, адже у 2020 році Конституційний Суд визнав незаконним указ президента України про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Це ж стосувалось і низки положень закону про НАБУ, як пов'язувались з повноваженнями президента стосовно бюро.

Водночас тоді Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що рішення про призначення Ситника на посаду в НАБУ набуло чинності, тому до 2022 року він і залишався директором.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив голову Одеського обласного ТЦК.