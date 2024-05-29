Мобілізувався: суд призупинив провадження у справі екс-глави ОДА, якого звільнив Зеленський

Навесні 2020 року голова ОДА забажав отримати неправомірну вигоду від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зупинив слухання справи стосовно колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня, якого підозрюють в одержанні хабаря. Причиною цього стала військова служба, на яку він був призваний.

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду України.

"Клопотання адвоката про зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого задовольнити. Зупинити судове провадження у справі №991/2873/21 стосовно, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, до його звільнення з військової служби, на яку він був призваний за призовом під час мобілізації", — йдеться у тексті ухвали.

Нагадаємо, навесні 2020 року голова ОДА забажав отримати неправомірну вигоду від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. Посадовець не хотів напряму вчиняти ці дії, тож для реалізації задуму залучив пособника – Сергія Шевченка. І вже той, за його вказівкою, озвучив вимогу: 110 тис. грн неправомірної вигоди щомісяця, інакше чиновник зіткнеться з перешкодами у своїй діяльності, зокрема, ініціюванням питання щодо відповідності займаній посаді.

Згодом зловмисники збільшили свої вимоги, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органу виконавчої влади. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 млн грн.

Кошти мали передавати траншами. Перший – у 100 тис. грн – передано на початку червня 2020 року, що задокументовано в межах досудового розслідування. Після отримання другого траншу у 250 тис. грн голову та посадовця ОДА викрили та затримали у межах спільної операції НАБУ, САП, ГУ БКОЗ та УСБУ.

В ході подальших слідчих дій за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки, походження якої наразі невідоме. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. доларів, 24 тис. євро.

Тоді президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА)

Раніше "Телеграф" писав, що досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Державного бюро розслідування (ДБР) завершено. А також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній.