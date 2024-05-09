Зеленський офіційно звільнив Залужного за станом здоров'я: за ним збереглося важливе право

Колишнього головкома за підсумками лікарської комісії було визнано непридатним

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоровʼя.

Йому також дозволено носити військову форму. Відповідний указ з'явився на сайті президента 8 травня.

Крім цього, глава держави призначив Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Раніше ЗМІ писали, що колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Відбулося це ще взимку після його відставки. За даними "Дзеркала тижня", колишнього головкома за підсумками лікарської комісії було визнано непридатним, пізніше він написав рапорт на звільнення з військової служби.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського.

7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

"Телеграф" писав, що 22 квітня з’явилася інформація, що Лондон видав агреман на призначення колишнього головнокомандувача послом. А у середу, 8 квітня, рішенням Київради Валерій Залужний отримав звання Почесного громадянина Києва.