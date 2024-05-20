У Польщі заарештували українця, в якого раніше вкрали мільйони злотих (фото)

У сумці, яку вкрали, було 4 млн злотих

Українця, який повідомив, що в центрі Варшави у нього викрали сумку з 4 млн злотами, затримали поліцейські. Його підозрюють у наданні неправдивих свідчень, а також побоюються, що він може заважати слідству.

Про це повідомляє RMF 24. Зазначається, що сумніви у правоохоронців викликала історія про походження коштів, які нібито мав 58-річний чоловік.

На попередніх допитах українець зазначав, що всі гроші належать йому та отримав він їх після продажу нерухомості. Частину суми, за словами чоловіка, становлять його збереження. Але слідчі виявили, що свідчення не відповідають дійсності.

"Суд вирішив заарештувати 58-річного чоловіка, щоб він не перешкоджав процесу. Проте на даному етапі поліція не хоче розголошувати більше подробиць своїх знахідок", — йдеться у повідомленні.

Затримання українця

Зауважимо, що інцидент з пограбуванням стався наприкінці квітня. Тоді на українця напали двоє чоловіків, особи яких поки що не встановлені, коли він входив у кам’яницю на вулиці Кошиковій. Вони повалили його, жорстоко побили і відібрали сумку з грошима. Тоді сума, яка зазначалась ЗМІ, була менша і становила 2 млн злотих.

Вулиця Кошикова

До цього слідство отримало кадри, на який видно, що 58-річний українець був у пункті обміну валют, де обмінював іноземну валюту на польські злоти.

Українець обмінює кошти

Раніше "Телеграф" писав, що на відомого українського блогера Ніколаса Карму напали прямо Львові. Подія трапилася на площі Ринок — у центрі міста. Коли блогер прогулювався вулицею та як зазвичай, знімав відео, два молодики, які проходили повз, вигукували до нього провокативні вислови й виражалися нецензурною лексикою.