В киевском банке обворовали клиентов на миллионы: деньги поделили и накупили... (фото)

Ворам грозит тюрьма

В Киеве сотрудник банка украл у клиентки десятки тысяч долларов США. На украденное накупали золото.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в городе Киев и областная прокуратура. По данным правоохранителей, 32-летний руководитель филиала одного из банков вместе с двумя своими сообщниками сняли со счета клиентки более 169 тысяч долларов США. Для этого он передал ее данные 42-летнему знакомому, который изготовил фиктивные документы на ее имя. После этого их 29-летняя сообщница, используя поддельные документы, сняла со счета потерпевшей почти 6,2 млн грн.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования полицейские установили еще пятерых потерпевших, с чьих счетов злоумышленники аналогичным образом сняли деньги. Точная сумма нанесенного им ущерба устанавливается, по предварительным подсчетам она может достигать 10 млн грн", — говорится в сообщении.

На украденные деньги сообщники купили золотые украшения, которые в дальнейшем продавали.

"Во время обысков полицейские изъяли у фигурантов ряд вещественных доказательств, подтверждающих их вину, среди которых в частности черновые записи и телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигуранток для маскировки деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства пострадавших, а также три автомобили", — сообщает полиция.

В настоящий момент фигурантам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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