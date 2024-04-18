Основний шлях до Третьої світової йде через Трампа, а не через Ізраїль: експерт пояснив причину

Зіткнення Ізраїлю та Ірану не буде означати Третю світову, як того бояться у Білому домі

Насправді Третя світова війна може початися не через Ізраїль, а через пряме військове зіткнення Заходу та Росії. І цей варіант буде значно вірогіднішим, якщо в США виграє вибори президента Дональд Трамп, який може дестабілізувати НАТО та перетворити блок на ціль для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав старший науковий співробітник Центру європейських реформ, доктор Луїджі Скаццієрі в коментарі Sky News. За його словами, зіткнення Ізраїлю та Ірану не буде означати Третю світову, як того бояться у Білому домі.

"Можливий конфлікт між Іраном та Ізраїлем може перерости у велику воєнну пожежу на Близькому Сході з глобальними наслідками. США майже напевно будуть залучені на бік Ізраїлю, а інші західні країни, включаючи Велику Британію, можуть зробити те саме меншою мірою… Але це не буде Третя світова війна", – сказав він.

За його словами, причина в тому, що західні країни будуть брати участь у такому конфлікті дуже обмежено. Росія, зі свого боку, може підтримати Іран, але цього не зробить Китай, якому ще є, що втрачати. Інша справа – якщо Росія нападе на країни НАТО.

"Основним шляхом до сценарію Третьої світової війни залишається пряме зіткнення Заходу з Росією. Цей сценарій буде більш вірогідним, якщо Дональд Трамп переможе і дестабілізує НАТО, спокушаючи Володимира Путіна атакувати країни Балтії. Зіткнення з Росією також було б доволі ймовірним, якщо західні сили будуть залучені до підтримки України у бойових діях на передовій", – припустив Скаццієрі.

Схоже за все, що Третя світова війна розпочнеться протягом наступних п'яти-десяти років, воювати доведеться проти альянсу Китаю та Росії, а Україна буде одним з найкращих союзників США. Такі відповіді дали громадяни Сполучених Штатів на соцопитуванні, яке проводила американська організація YouGov.

Раніше "Телеграф" писав, що загроза Третьої світової війни є цілком реальною, вважає колишній спецпредставник США з України Курт Волкер. Тому світ має докласти зусиль для її запобігання. Якщо російського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити в Україні, це стане суттєвим чинником зупинення глобального конфлікту.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа"