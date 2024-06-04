Не обов’язково на нулі: у Раді пропонують людям 60+ дозволити службу за контрактом

Люди похилого віку можуть бути корисні

В Україні обов'язкова мобілізація людей від 25 до 60 років, проте людям 60+ треба дати можливість служити за власним бажанням. Мова ведеться про контракт на 6 місяців з правом добровільного продовження.

Таку думку висловила членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук в ефірі "Ранок.LIVE". За її словами, до мобілізації потрібно мати різні підходи.

"Я пропоную дати можливість людям шістдесяти років укладати короткотермінові контракти на ту посаду, яка потрібна. У нас є ряд людей, які знаходяться на пенсії — вони можуть не йти в окопи, а можуть бути корисними у ремонті транспорту тощо", — каже Савчук.

Нардепка наголосила, що такі люди можуть послужити державі та виконати те, що від них очікує служба в армії. І при цьому не обов'язково йти на передову, адже користь на військовій посаді можна приносити не тільки на фронті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про перші результати посилення мобілізації. За його словами, вона збільшилась.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого з українців хочуть повернути з-за кордону для явки до ТЦК.