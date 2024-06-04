Не обязательно на нуле: в Раде предлагают людям 60+ разрешить службу по контракту
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Пожилые люди могут быть полезны
В Украине обязательна мобилизация людей от 25 до 60 лет, однако людям 60+ нужно дать возможность служить по собственному желанию. Речь идет о контракте на 6 месяцев с правом добровольного продления.
Такое мнение высказала член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук в эфире "Ранок.LIVE". По ее словам, к мобилизации нужно иметь разные подходы.
"Я предлагаю дать возможность людям шестидесяти лет заключать краткосрочные контракты на ту должность, которая нужна. У нас есть ряд людей, которые находятся на пенсии — они могут не идти в окопы, а могут быть полезны в ремонте транспорта и тому подобное", — говорит Савчук.
Нардепка подчеркнула, что такие люди могут послужить государству и выполнить то, что ожидает от них служба в армии. И при этом не обязательно идти на передовую, ведь пользу на военной должности можно приносить не только на фронте.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых результатах усиления мобилизации. По его словам, она увеличилась.
Ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев хотят вернуть из-за границы для явки в ТЦК.