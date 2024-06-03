"Не впоралися з емоціями": у Львівському ТЦК прокоментували відео погоні за велосипедистом

Українцям нагадали про відповідальність за ухилення від служби

У Львівській області стався черговий інцидент за участю працівників ТЦК. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як військові на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді.

За даними місцевих ЗМІ, подія відбулася у Самбірському районі. На кадрах також видно, що втікач впав з велосипеда, а автомобіль військових з’їхав у канаву.

Своєю чергою у Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент. Там зазначили, що на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Також повідомляється, що чоловік почав втікати від військових на велосипеді.

"Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не впоравшись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", — підкреслили в обласному ТЦК.

Там також нагадали, що всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК. Також в обласному ТЦК нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, мережі з'явилося відео конфлікту між військовими та цивільним у Дніпрі. У ТЦК відреагували та виступили зі звинуваченнями на адресу "співчуваючих".