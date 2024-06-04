Байден рассказал, каким видит окончание войны РФ против Украины и почему США против членства Киева в НАТО

Американский лидер обозначил страны, которые следующими могут пострадать от российской агрессии

Президент США Джо Байден рассказал, как по его мнению выглядит мир в Украине. Он отметил, что если России удастся выиграть эту войну, то в опасности окажутся страны Балтии и не только.

Об этом американский президент рассказал в интервью Time. Он также высказался на тему того, почему США не готовы приглашать Украину в НАТО.

По словам Байдена, победа Украины не зависит от ее членства в НАТО. Союзникам нужно продолжать поддерживать нашу страну оружием и финансами, чтобы не допустить выиграша России.

"Мир (в Украине — ред.) выглядит как обеспечение того, чтобы Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не значит, что Украина будет частью НАТО. Это означает, что у нас есть отношения с ними, как и с другими странами, где мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но, если вы заметили, я говорил, что не готов поддержать натовизацию Украины", — отметил президент США.

Байден добавил, что месяц провел в Украине, будучи в должности сенатора и вице-президента. И в стране существовала "значительная коррупция" и это обстоятельство он назвал крайне трудным. Вероятно, в том числе и этот фактор, усложняет вступление Украины в Североатлантический Альянс. Но если союзники отвернутся от нашей страны сейчас, то президент РФ Владимир Путин может расширить свою войну на другие страны.

"Суть в том, что если мы когда-нибудь позволим Украине упасть, помяните мои слова: вы увидите, как уйдет Польша. Вы увидите, что все эти страны вдоль фактической границы с Россией, от Балкан и Белоруссии, они (россияне — ред.) собираются сделать своими", — сказал президент США.

В то же время он уточнил, в каком случае США могут оказаться "на скользком пути к войне" Украины с Россией, учитывая нынешнюю ситуацию.

"Мы окажемся на скользкой дорожке войны, если не предпримем что-то по Украине. Этого просто не будет… в любом случае…", — резюмировал Джо Байден.

Также "Телеграф" рассказывал о том, на что готовы пойти США ради Украины. В администрации Байдена рассматривают достаточно смелые шаги.