Поменшало в рази, але ще є: Рубель розповів, скільки в Україні залишається "злодіїв у законі"

Завдяки ряду ефективних заходів їх кількість вдалося зменшити

Нині в Україні проживає вісім "злодіїв у законі". Ще чотири роки тому загальна їхня кількість по країні була 34. Більшість із них — фігуранти кримінальних проваджень.

Про це розповів начальник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, кількість "злодіїв у законі" значно скоротилася з 2020 року. У тому ж році ВР підтримала зміни до Кримінального кодексу.

"Це значно розширило наші можливості, нарешті з'явився ефективний правовий інструмент протидії організованій злочинності — можливість документування злочинної діяльності "злодіїв у законі", "положенців", "смотрящих", — сказав Рубель.

Він зазначив, що рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо санкцій проти "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів, що знаходяться у різних куточках світу, стало ще одним важливим кроком.

"З огляду на стійкі кримінальні зв’язки підсанкційних осіб зі злочинним середовищем в Україні, ця подія стала по-справжньому знаковою", — заявив співрозмовник.

Андрій Рубель пояснив, що санкції передбачають заморожування активів, обмеження на комерційні та фінансові операції та заборону на в’їзд. Це своєю чергою обмежує "злодіїв у законі" у питаннях фінансування та розширення своєї злочинної діяльності.

У 2023 році, як наголосив Рубель, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції отримав можливість забороняти в’їзд на територію України "злодіям у законі", "кримінальним авторитетам", а також їхнім підконтрольним та наближеним особам. У зв’язку з цим "злодії в законі", які підтримують Росію, не змогли потрапити до України.

"У сумі від усіх цих заходів маємо такий результат: на початку 2020 року в Україні проживало 34 "злодії в законі". Вони фактично на постійній основі жили тут із сім'ями, дітьми і, користуючись пробілами у законодавстві, добре себе почували. На сьогодні на території України їх перебуває вісім", — наголосив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Більшість із них — фігуранти кримінальних проваджень. Ще частина перебуває у місцях обмеження волі. Водночас в Україну заборонили в’їзд 382 представникам злочинного світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року було повідомлено про підозру "злодії в законі" на прізвисько "Курша" за поширення "злочинного впливу" в Україні.