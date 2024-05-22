У Києві затримали одразу п’ятьох "кримінальних авторитетів": ЗМІ розкрили їхні імена (фото)

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі

В Україні правоохоронці повідомили про підозру п’яти "кримінальним авторитетам" за участь у "сходках" та ще одній особі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Нацполіція. Так, за даними слідства, група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.

"Учасники цієї групи упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 клієнтів, від яких отримали по 5 тис доларів США. Проте згодом "замовники" зажадали повернення цих коштів через невиконання ними взятих на себе зобов’язань з виготовлення документів, у зв’язку з чим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності", — йдеться у повідомленні.

Щоб "врегулювати конфлікт" учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя" та організували злочинні зібрання (сходки).

"Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участі "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Наразі в результаті проведення спецоперації, на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської області було затримано одразу п’ять "кримінальних авторитетів".

"В ході обшуків вилучено 70 тис доларів США, 1 тис євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі, тощо. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.", — повідомляють правоохоронці.

Наразі їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Про кого мова

За даними видання "Антикор", всього на сходці були присутні 12 осіб, а саме: Олександр Кириченко на псевдо Оболонський,

Олександр Кадун на псевдо Шкаф,

Ілля Кадун на прізвисько Шкаф-молодший,

Ілля Гриценко на прізвисько Албанець (наближена людина "злодія в законі" Георгія Лобжанідзе на прізвисько Куцу).

Олександр Третьяков на прізвисько Третяк,

Ніфталієв Князь на прізвисько Князь (наближений до "вора в законі" Сергію Олійнику на псевдо Умка),

Артем Нечипуренко на прізвисько Агресор,

Владислав Глущенко на прізвисько Валдік,

Також на сходці були присутні: Денис Ольгичев на псевдо Рижий, Андрій Камінський, Ілля Бабич, Ігор Білик на прізвисько Ігорюня, Євген Панін на псевдо Авдєєвскій і Максим Крамінський на прізвисько Крамік.

Варто зазначити, що правоохоронці офіційно не розкривають імена затриманих та учасників, але вказують, що "вори в законі" Куца та Лавасогла Батумський були запрошені на "сходки" як "третейські судді".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що апеляційний суд виніс рішення щодо кримінального авторитету у Журавля.