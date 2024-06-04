Стало меньше в разы, но еще есть: Рубель рассказал, сколько в Украине остается "воров в законе"

Благодаря ряду эффективных мер, их количество удалось уменьшить

В настоящее время в Украине проживает восемь "воров в законе". Еще четыре года назад общее их количество по стране было 34. Большая часть из них — фигуранты уголовных производств.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина. По его словам, число "воров в законе" значительно сократилось с 2020 года. В то же году ВР поддержала изменения в Уголовный кодекс.

"Это значительно расширило наши возможности, наконец-то появился эффективный правовой инструмент противодействия организованной преступности — возможность документирования преступной деятельности "воров в законе", "положенцев", "смотрящих", — сказал Рубель.

Он отметил, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины насчет санкций против "воров в законе" и криминальных авторитетов, что находятся в разных уголках мира, стало еще одним важным шагом.

"Учитывая устойчивые уголовные связи подсанкционных лиц с преступной средой в Украине, это событие стало по-настоящему знаковым", — заявил собеседник.

Андрей Рубель объяснил, что санкции предусматривают замораживание активов, ограничения на коммерческие и финансовые операции, а также запрет на въезд. Это в свою очередь ограничивает "воров в законе" в вопросах финансирования и расширения своей преступной деятельности.

В 2023 году, как подчеркнул Рубель, Департамент стратегических расследований Нацполиции получил возможность запрещать въезд на территорию Украины "ворам в законе", "уголовным авторитетам", а также их подконтрольным и приближенным лицам. В связи с этим, "воры в законе", которые поддерживают Россию, не смогли попасть в Украину.

"В сумме от всех этих мер имеем такой результат: в начале 2020 года в Украине проживало 34 "вора в законе". Они фактически на постоянной основе жили здесь с семьями, детьми и, пользуясь пробелами в законодательстве, хорошо себя чувствовали. На сегодняшний день на территории Украины их находится восемь", — подчеркнул начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Большая часть из них — фигуранты уголовных производств. Еще часть находится в местах ограничения свободы. Вместе с тем в Украину запретили въезд 382 представителям преступного мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года было сообщено о подозрении "вору в законе" по прозвищу "Курша" за распространение "преступного влияния" в Украине.