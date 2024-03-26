Одного з найвідоміших "ворів в законі" виженуть з України (відео)

Він є найвпливовішим "вором в законі" не тільки на території України, а й на територіях пострадянських країн

З України депортують одного з найвпливовіших "ворів в законі" на прізвисько "Хмєло". Глава руставського злочинного клану був позбавлений українського громадянства у березні 2024 року.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Зазначається, що наразі його поміщеного до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

За рішення РНБО, до 63-річного "вора в законі" "Хмєло", якого звуть Георгій Хмелідзе, було застосовано персональні та інші обмежувальні санкції. Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції зібрали матеріали щодо надання фіктивних підстав для набуття "вором в законі" громадянства України. Тож у березні 2024 року уродженця Грузії було позбавлено громадянства України.

Зазначається, що оперативники департаменту доставили "вора в законі" до Державної міграційної служби України, де стосовно нього співробітники склали адміністративний протокол за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

"Наразі він поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Проводяться відповідні заходи для подальшого видворення з території країни", — додається у повідомленні.

Зауважимо, що уродженець Грузії був "коронований" в 1988 році та є лідером руставського злочинного клану, найвпливовішим "вором в законі" не тільки на території України, а й на територіях пострадянських країн.

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині судитимуть членів злочинної організації, яку очолював "вор в законі" "Лавасогли Батумський". Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох підконтрольних злочинцю кримінальних авторитетів. Їм інкримінують цілу низку злочинів.